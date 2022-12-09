مجلس النواب الأميركي يصادق على مساعدة عسكرية ضخمة لتايوان

الوكيل الاخباري- أقر مجلس النواب الأميركي الخميس، مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة عشرة مليارات دولار، بحسب واشنطن بوست.

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ويندرج هذا المبلغ ضمن ميزانية الدفاع الأميركية للعام 2023، على أن يباشر العمل به بعد موافقة مجلس الشيوخ .



وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب ميننديز، أن هذا "سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان".



ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان، التي انفصلت عن الصين في نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.