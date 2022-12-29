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الخميس، 29-12-2022 08:56 ص

ترامب يتهم الـFBI بإخفاء معلومات عن نجل بايدن

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الوكيل الاخباري- اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بأنه قبيل انتخابات 2020، حاول وقف نشر بيانات تحتوي على معلومات عن نجل الرئيس الحالي جو بايدن.

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وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على Truth Social: "لقد علم للتو أن مكتب FBI الذي يحقق حول هانتر بايدن، أرسل العديد من طلبات الرقابة للحفاظ على سرية جميع أخباره السيئة قبل انتخابات 2020 مباشرة"، مضيفا: "بعبارة أخرى، فإن نفس الأشخاص الذين يجرون التحقيق بشأنه، أكدوا أنه لم يتلق دعاية سيئة في وسائل الإعلام".

 

وكان ترامب كشف في أغسطس الماضي عن مداهمة منزله في ولاية فلوريدا من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووصفها بأنه "ملاحقة مخالفة للقانون، واستخدام منظومة العدل كسلاح، وهجوم من قبل اليساريين المتطرفين من الديمقراطيين الذين لا يرغبون بأن أترشح للرئاسة في 2024".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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