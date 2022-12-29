الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

الحكم بحبس 3 أشخاص اعتدوا على شخص أمام عائلته في الرمثا مدة 3 سنوات

وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل سواقة

الهناندة: نظام الفوترة الجديد يستوعب 60 مليون فاتورة يوميا

%83 حجوزات فنادق البحر الميت لفئة 5 نجوم في عطلة رأس السنة الميلادية

الشواربة: توجه لإلغاء الاعتراض على المخالفات المرورية

وفاة طالبة فلسطينية إثر سقوطها من الطابق الرابع في الأردن

التربية تنشر أسئلة امتحان اللغة العربية لتكميلية التوجيهي

المركز الوطني للأمن السيبراني يعلن عن إضافة لغة الإشارة لكل حملاته التوعوية

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين خلال يوم

التعامل مع 1298 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الخميس، 29-12-2022 03:28 م

وزير الخارجية الأوكراني: من ليس معنا فهو ضدنا

63ad8636423604182f58e718


الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن الحياد بشأن الوضع في أوكرانيا يعادل دعم روسيا.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك خلال تغريدة له في حسابه على موقع "تويتر"، حيث صرح الوزير بأن "التظاهر بالحياد هو بمثابة انحياز لروسيا".

وكان كوليبا قد صرح منذ أيام بأن كييف تهدف إلى عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير المقبل، ويفضل أن تكون في مقر الأمم المتحدة بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل، إلا أنه اشترط أولا "إجراء محاكمات جرائم الحرب في محكمة دولية".

من جانبها وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مبادرة "قمة السلام" بأنها فكرة مجنونة، وليست سوى حيلة أخرى للعلاقات العامة من قبل واشنطن.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (10)

أوكرانيا.. إسقاط 16 صاروخا روسيا استهدف كييف

63ad77e94c59b7684a3a8d6f

عمدة كييف: 40 في المائة من المستهلكين في المدينة من دون كهرباء

63ad52f54236041ead19ef78 (1)

زاخاروفا تصف "قمة السلام" في الأمم المتحدة بالفكرة المجنونة

6389e1034c59b72c0b0a2092

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين خلال يوم

63ad568f4c59b7671d7d701a

الأمم المتحدة تعين كويتيا منسقا لمبادرة نقل الحبوب

63ad3bc142360424522d262f

تشاووش أوغلو يخطط لمحادثات مع لافروف

أخبار متعلقة
63aa89e84c59b7028f47d4c9

موسكو تؤكد استعدادها لمناقشة القضايا الأمنية عندما تنضج واشنطن

1314784_1670818830

زيلينسكي يشكر بايدن على المساعدة غير المسبوقة لأوكرانيا

image - 2022-12-07T084301.583

زيلينسكي يتفقد قوات أوكرانيا قرب الجبهة الشرقية

thumbs_b_c_41447f2d341d8df6a8fc447012fd678a

كندا تحقق بوصول قطع محلية الصنع لمسيّرات إيرانية تستخدمها روسيا

102020294947987

ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة

5507682_1668843003

الشموع لا تكفي.. هكذا يكافح الأوكرانيون لاستعادة الكهرباء