مصر تسترد جواز سفر السادات بعد عرضه في دار مزادات أمريكية

الوكيل الإخباري - أعلنت مكتبة الإسكندرية، حصولها على جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وذلك بعد أكثر من شهر على تداول صورة عبر موقع دار مزادات أمريكية استعدادا لبيعه.

اضافة اعلان



ولم يكشف مدير المكتبة أحمد زايد عن كيفية الحصول على جواز السفر أو إعادته لمصر مكتفياً بالقول استردته أجهزة الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور.



وأضاف: نظراً لثقة الدولة المصرية في مكتبة الإسكندرية ودورها في الحفاظ على تراث الوطن وأبنائه، تم التوجيه بضم جواز السفر المسترد إلى مجموعة مقتنيات الرئيس الراحل بالمكتبة، وعرضه عرضاً متحفياً مناسباً يليق برؤساء مصر.



وبحسب صورة وزعتها المكتبة انتهى العمل بهذا الجواز في 18 مارس 1979 قبل تجديده حتى 18 مارس 1981.



وكانت مكتبة الإسكندرية قد خصصت مساحة 260 متراً داخلها لتأسيس متحف السادات في 2009 ليضم مجموعة من الأوسمة والنياشين والملابس والصور والمتعلقات الشخصية.



ونفت المكتبة في وقت سابق تسلمها جواز السفر المعروض للبيع في الولايات المتحدة أو أي جواز سفر آخر يخص السادات ضمن المقتنيات التي سلمتها أسرة الرئيس الراحل لوضعها بالمتحف. ( عكاظ )