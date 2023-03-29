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الأربعاء، 29-03-2023 04:15 م

مصر تغلق الهرم الأكبر

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الوكيل الاخباري- وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في مصر على وقف زيارة هرم خوفو الأكبر من الداخل للبدء في تنفيذ أعمال ترميمه وصيانته.

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وسيتم فتح هرم منكاورع للزيارة من الداخل طوال فترة غلق هرم خوفو، وذلك اعتبارا من شهر يونيو المقبل.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه بخصوص الأعمال في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، تمت الإشارة إلى انتهاء أعمال الترميم والصيانة بحصن بابليون، ومعبد بن عذرا بمنطقة مصر القديمة.

كما تم الانتهاء من أعمال الترميم الدقيق بمسجد قايتباي بصحراء المماليك بمنطقة منشية ناصر، وجارٍ الانتهاء من أعمال الترميم في كل من مسجد الظاهر بيبرس البندقداري بميدان الضاهر بالقاهرة، والمرحلة الثانية بقصر الزعفران داخل مباني جامعة عين شمس بالعباسية، ومسجد مسيح باشا بميدان السيدة عائشة، ومسجد مرزوق الأحمدي بشارع الجمالية، وقصر إسماعيل باشا المفتش بميدان لاظوغلي، ووكالة قايتباي بالجمالية، ومبنى السواقي بسور مجري العيون بمصر القديمة، وقباب السبع بنات بمدينة الفسطاط الجديدة

كما أشار إلى بدء أعمال الترميم بمسجد جاهين الخلوتي بمنطقة شرق القاهرة، واستئناف الأعمال بقصر الأميرة سميحة كامل (مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك).

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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