الإثنين 22-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اصابتان بحادث سير غريب بالسلط

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها يوم غدٍ الثلاثاء في مقرها الرئيسي

لجنة الاوبئة توضح حول الإجراءات الإحترازية برمضان

الأردن الأول عالميا بعدد الإصابات لكل مليون شخص

ما هي الأعراض التي تستدعي نقل مريض كورونا إلى المستشفى؟

الصيادلة في القطاع الخاص مشمولون بحملة التطعيم الثلاثاء

توضيح حول صلاة المغرب خلال ساعات الحظر بالتوقيت الصيفي

الفراية يقرر تعيين 30 طبيبا عاما في الوزارة

“الأشغال” تعلق الدوام في مديرية إربد غدا

منصور: لم تسجل أي إصابة بالجلطات الوريدية بسبب لقاح أسترا زينيكا

الإثنين، 22-03-2021 10:10 م

محكمة أمريكية قد تستأنف فرض حكم الإعدام على منفذ تفجير بوسطن

كورونا-في-أمريكا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت محكمة أمريكية إنها تستأنف فرض عقوبة الإعدام على مفجر ماراثون بوسطن جوهر تسارنايف، بعد أن قررت محكمة استئناف فدرالية إسقاط الحكم في تموز الماضي.

اضافة اعلان

ووافق القضاة على الاستماع إلى استئناف قدمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي نفذت إعدامات بحق 13 سجينا اتحاديا في الأشهر الستة الأخيرة من ولايته.


وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه لن يتم الاستماع إلى القضية حتى الخريف المقبل، ومن غير الواضح كيف ستتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع قضية تسارنايف.


وكان بايدن تعهد بالسعي إلى وضع حد لعقوبة الإعدام الفيدرالية٬ واعتقل جوهر تسارناييف عام 2013، ضمن إطار عملية أمنية قتل خلالها شقيقه الأكبر تامرلان.


وقد نفذ الشقيقان تفجير عبوتين ناسفتين قرب خط نهاية ماراثون بوسطن في 15 نيسان 2013، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 280 آخرين.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
غواصة

البحرية الروسية تتسلم الصيف الجاري أقوى غواصة نووية إستراتيجية

1616426268050

الصين تفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات أوروبية

2-5-1200x675

واشنطن تندد بالهجمات الأخيرة على السعودية

44

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن

2

الحريري: تشكيلة عون الحكومية مخالفة للدستور ولن أقبلها

ce666a9d45fe65245210ed62f7c30c4d

موسكو تأسف لعدم قبول واشنطن إجراء حوار بين بوتين وبايدن

أخبار متعلقة
rrr

مصر.. حكم نهائي بسجن وزير إعلام أسبق لمدة 3 سنوات