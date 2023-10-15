الأحد 15-10-2023
الوكيل الاخباري

صحة غزة: عشرات الشهداء والأحياء تحت الأنقاض

المستشفيات الخاصة : تنظيم حملات تبرع لأهلنا في قطاع غزة

توجيه عاجل من جلالة الملك

مستوطنة سديروت بلا سكان خوفاً من صواريخ المقاومة

خدمات جديدة للعاملين والمتقاعدين بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية

السيسي: أمن مصر خط أحمر ولا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين

شاهد بالفيديو - طائرات انتحارية تطلقها كتائب القسام على جنود العدو

مبادرة من أعضاء مجلس النواب باقتطاعات مالية من مخصصاتهم لصالح غزة

الصفدي: المعايير الإنسانية والقانونية يجب أن تكون واحدة من دون تمييز على أساس الهوية

بورصة تل أبيب على طريق الانهيار وتراجع 2% مع بداية الجلسة اليوم

عاجل

كتائب القسام تقصف تحشّداً لقوات العدو قرب "رعيم"

الأحد، 15-10-2023 02:25 م

تركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين

652bc8c14236041805096491


الوكيل الإخباري - ندد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون بالعنف غير المبرر الذي تمارسه إسرائيل بحق الصحفيين والمراسلين والمؤسسات الإخبارية، التي تغطي الأحداث في فلسطين.

اضافة اعلان


وكتب ألتون عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نشعر بقلق بالغ وحزن شديد، إزاء أعمال العنف ضد المراسلين والصحفيين والمؤسسات الإخبارية على الأرض، والذين منهم من فقد حياته في سبيل البحث عن الحقيقة، نحن نعارض بشدة الهجمات والمجازر ضد المدنيين بما في ذلك زملائنا".


وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لاستهداف الصحفيين، في محاولة ساخرة لتقويض الحقيقة وإخفاء الحقائق على الأرض، يمكن للصحافة المحترمة واللائقة أن تخدم السلام، من خلال عكس الحقائق التي تكون مخفية عن تدقيق عامة الناس".


وتابع: "لا تزال الحرب المعلوماتية في وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل خطرا على وصولنا للمعلومات الدقيقة، حيث تقوم مجموعات منظمة بشن حملات تضليلية باستمرار بغية تشوه الواقع أو تلفقه، وفي مثل هذا الوقت الحرج يقع على عاتق جميع المؤسسات الإعلامية واجب نقل المعلومات المؤكدة فقط".


ودعا ألتون جميع المؤسسات الإعلامية والمراسلين، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لحملات التضليل، واليقظة تجاه أولئك الذين يحاولون خدمة أهدافهم الحربية، من خلال التلاعب بالجماهير في جميع أنحاء العالم
وأكد أنه في "الوقت الذي يخاطر فيه الصحفيون الشجعان بحياتهم من أجل نقل الحقيقة من مناطق النزاع، فإن فرق التحرير في المؤسسات الإخبارية تلعب دورا مهما بشكل خاص، ويجب عليهم الإبلاغ بدقة والتصدي لحملات التضليل، والمساهمة في إحلال السلام من خلال بث المعلومات الصحيحة، والإصرار على الحقيقة، ومراقبة الخطاب التحريضي بشكل جاد، حرمان أولئك الذين يسعون إلى استغلال المؤسسات الإخبارية لخدمة أهدافهم الحربية من البث".


وأشاد بجميع الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الحقيقة، قائلا: "نحن جميعا ممتنون إلى الأبد لزملائنا على الأرض، الذين يخاطرون بحياتهم في خدمة الحقيقة، إنهم الأشخاص الذين يفهمون الأهمية الحاسمة لخدمة قضية السلام، من خلال متابعة الحقائق والواقع على الأرض".


وخلص إلى أننا نعيش في عصر المعلومات، الذي أطلق العنان لإمكانيات هائلة للبشرية، وفي الوقت نفسه، جلب معه أساليب خطرة للغاية لتدمير الحقيقة، يستخدمها الممثلون السيئون.. يجب أن نقف ونقاتل معاً من أجل الحقيقة ومن أجل السلام.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
652b98464c59b746167c882e

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل بالكامل

652bafd7351ca

بلينكن: الاجتماع مع ولي العهد السعودي كان "مثمرا للغاية"

25

الاحتلال يُعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة

652ba27a423604446f0cfab1

"حزب الله" يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة

652b8dbe42360444761df985

خبير أمريكي: أوكرانيا استخدمت أداة للحرب على روسيا

APTOPIX_North_Korea_Russia_14242

موسكو: الغرب لم يجد أي أدلة على انتهاك روسيا للعقوبات ضد كوريا الشمالية

أخبار متعلقة
65264b0b4c59b77e574037eb

مصر.. تسريب صوتي لمبارك يكشف عن خطة نتنياهو في سيناء

652149e64c59b77ebf513d77

الخارجية الروسية تعلق على التصعيد الحاد: الحل دبلوماسي فقط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

fe6dca8327f88eb19750146d9569ac5290a30cdd

البيت الأبيض: واشنطن "تقف بحزم" بجانب إسرائيل في مواجهة المقاومة

6521287c4236043ce8413f5a

مدفيديف يدعو واشنطن إلى ترك أوكرانيا وشأنها والعمل لوقف التصعيد في إسرائيل

thumbs_b_c_8076c05372e3111f64b04ff4763bfa39

أردوغان يعلق على التصعيد بين المقاومة والاحتلال

65066f0b4c59b7731f2bdb2c

حزب الله: انتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين من دون رادع