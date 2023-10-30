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الإثنين، 30-10-2023 09:59 ص

نتنياهو يربك المشهد السياسي في إسرائيل

netanyhu-20-11-2019


الوكيل الإخباري - ظهر المستوى القيادي في إسرائيل مرتبكاً بعد تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد فيها أجهزة المخابرات بشأن هجوم 7 أكتوبر من غزة، في حين لم يؤدِ شطب التغريدة والاعتذار عنها إلى تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لنتنياهو من حلفائه كما خصومه.

وكتب نتنياهو في تغريدته، إن قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية لم يحذروه قط من أن حركة حماس تخطط لهجوم 7 أكتوبر واسع النطاق.

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وذكر نتنياهو في المنشور الذي حذفه أنه «لم يحدث في أي وقت وفي أي مرحلة توجيه تحذير لرئيس الوزراء نتنياهو حول نوايا حماس الحربية. على العكس من ذلك، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس مخابرات الجيش ورئيس الشاباك، أن حماس كانت مترددة ومهتمة بالتسوية».


لكنه تراجع لاحقاً عن تعليقاته واعتذر بعد شطب التغريدة.


وفي منشور ثانٍ على منصة إكس أيضاً بعد نحو 10 ساعات، كتب نتنياهو «كنت مخطئاً»، مضيفاً أن تصريحاته «ما كان ينبغي الإدلاء بها وأنا أعتذر عن ذلك». وأردف قائلاً «أدعم بشكل كامل جميع رؤساء الأذرع الأمنية».


وتسببت تلك التعليقات في لغط سياسي وخلاف داخل حكومة الحرب. وعندما سُئل المتحدث العسكري الإسرائيلي عن تصريحات نتنياهو، رفض الرد قائلاً «نحن الآن في حالة حرب، ونركز على الحرب». وقال بيني غانتس وزير الدفاع السابق والموجود حالياً في حكومة نتنياهو للحرب «عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة أن تظهر المسؤولية».


وقال النائب المعارض أفيغدور ليبرمان عن التغريدة إنها «تشير إلى شيء واحد فقط: إن (نتنياهو) غير مهتم بالأمن، وليس مهتماً بالرهائن، بل بالسياسة فقط».


وقال يوسي كوهين، الذي ترأس جهاز الموساد في حكومات نتنياهو السابقة لراديو إسرائيل: «أنت تتحمل المسؤولية من بداية عملك، وليس من منتصفه».

 

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