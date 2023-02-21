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الثلاثاء، 21-02-2023 11:46 ص

محلل روسي: بوتين سيعلن اليوم عن قرار هام جدا يتطلب موافقة استثنائية من البرلمان

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الوكيل الاخباري- أفاد المحلل السياسي ألكسندر نازاروف بأنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن قرار هام جدا يتطلب موافقة استثنائية من الجمعية الفدرالية.

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جاء ذلك في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب نازاروف: "اليوم في الساعة 12.00 بتوقيت موسكو، سيلقي بوتين رسالة أمام البرلمان الروسي.

وتابع المحلل الروسي أن بوتين عادة ما "يتجنب الإثارة" في مثل هذه الخطابات، إلا أن حقيقة اجتماع الجمعية الفدرالية غدا الأربعاء في اجتماع استثنائي، وفقا للمحلل، تشير إلى بوتين "قد يعلن اليوم عن بعض المبادرات التي قد تتطلب موافقة البرلمان".

يشار هنا إلى أن الرئيس الروسي اجتمع قبل أيام مع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس الدوما الروسي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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