الوكيل الاخباري- قال أوليغ ستاريكوف، وهو ضابط مخابرات أوكراني متقاعد برتبة عقيد، إن الجيش الأوكراني في حال استيلائه على القرم، سيصدم بمقاومة على شكل مليون من الأنصار.



وقال الخبير، في مقابلة مع قناة على يوتيوب: "في حال الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، سيكون الأمر أكثر صعوبة. إذا حدث ذلك على سبيل المثال، فسنواجه مليون شخص معاد لنا. أقول على الفور وبصراحة، مليون من المعادين. وهذا سيؤدي إلى حرب عصابات".

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وبهذا الشكل علق الضابط الأوكراني السابق، على مزاعم فلاديمير زيلينسكي في تصريح سابق، بأن الاستيلاء على شبه جزيرة القرم قد يكون أسهل مما هو عليه الحال في دونباس.



ويرى زيلينسكي، أن هذه مهمة ستكون صعبة للغاية إذا لم يرغب السكان في عودة سلطة كييف إلى مناطقهم.



في أوائل نوفمبر الماضي، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

روسيا اليوم