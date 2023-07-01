مدفيديف: نشر أسلحة نووية في بولندا يهدد باستخدامها بشكل فعلي

الوكيل الإخباري- أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن اعتقاده بأن النشر المحتمل لأسلحة نووية أمريكية في بولندا، يهدد باستخدامها بشكل فعلي لاحقا.



بهذا الشكل علق مدفيديف، على رغبة بولندا بالمشاركة في برنامج الناتو بشأن الاستخدام المشترك للأسلحة النووية (Nuclear Sharing).

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وقال مدفيديف: "مع الأخذ في الاعتبار أن القيادة البولندية لا تضم في صفوفها اليوم إلا المنحطين المهووسين، فإن طلب نشر أسلحة نووية في بولندا يعني أمرا واحدا فقط، سيتم استخدام هذه الأسلحة لاحقا. وعلى الأغلب يثير سرور هؤلاء الأغبياء المجانين، كون القرار النهائي بهذا الخصوص سيعود لعجوز أصابه الخرف يتواجد خلف المحيط".

روسيا اليوم