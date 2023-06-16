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وفد القادة الأفارقة يلتقي بوتين قادما من كييف عبر بولندا

وفيات الجمعة 16-6-2023

الجمعة، 16-06-2023 09:47 ص

وفد القادة الأفارقة يلتقي بوتين قادما من كييف عبر بولندا

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الوكيل الاخباري- سيتعين على وفد القادة الأفارقة ركوب القطار من كييف إلى بولندا، ومنها على متن رحلتين خاصتين إلى بطرسبورغ للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد السبت 17 يونيو.

جاء ذلك وفق ما أفاد به المؤسس لمؤسسة "برازفيل" وصاحب المبادرة الإفريقية جان إيف أوليفييه لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث قال إن الوفد سيلتقي فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة 16 يونيو، ثم "سيسافر بالقطار من كييف إلى بولندا، ثم يطير بطائرتين حكوميتين للسنغال وزامبيا من بولندا إلى بطرسبورغ"، ومن المزمع لقاء الرئيس الروسي غدا السبت في بطرسبورغ.

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وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا زين دانغور قد صرحت في وقت سابق بأن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وزعماء 5 دول إفريقية أخرى سيزورون موسكو وكييف في أوائل يونيو في إطار مبادرة سلام، قال عنها جان إيف أوليفييه، في تصريحات لـ "نوفوستي"، إنه الهدف الرئيسي منها هو "المبادرة والمساعدة في إقامة حوار بين البلدين". وأشار جان إيف أوليفييه إلى أن مفاوضات البعثة الإفريقية ستعقد دون شروط مسبقة، وهي "الأولى من نوعها التي وافق على قبولها كل من بوتين وزيلينسكي".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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