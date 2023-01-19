مدفيديف: هزيمة أي قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حربا نووية

الوكيل الإخباري- صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن القوى النووية لا تخسر الصراعات الكبرى التي يتوقف عليها مصيرها.

اضافة اعلان



جاء ذلك في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، تعليقا على الفرضية السائدة في الغرب التي تفيد بأن "روسيا يجب أن تهزم في الحرب"، حيث كتب مدفيديف:



"غدا يناقش القادة العسكريون الكبار في قاعدة رامشتاين التابعة لحلف (الناتو) التكتيكات والاستراتيجيات الجديدة، بالإضافة إلى إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وأنظمة هجومية جديدة. يأتي ذلك مباشرة بعد منتدى دافوس، حيث كرر جمع السياسيين من الحمقى شعارات على غرار: لتحقيق السلام، يجب أن تخسر روسيا.



ولا يخطر ببال أي من هؤلاء التعساء أن يستخلص الاستنتاج البدائي التالي: أن هزيمة أي قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية، ولم تخسر القوى النووية صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها.



يظن المرء أن هذا كان ينبغي أن يكون واضحا لأي شخص، حتى ولو كان سياسيا غربيا يحتفظ على الأقل ببعض بقايا وآثار العقل".

روسيا اليوم



