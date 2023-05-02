توجيه اتهامات لمواطن ألباني بدعم هجمات إرهابية في أوروبا

الوكيل الإخباري - وجه الادعاء الألباني، اليوم الثلاثاء، اتهامات لمواطن بدعم الهجمات الإرهابية في أوروبا الغربية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان



واتهم بيان صادر عن مكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، بليدار زينيلي، بالدعوة والحض على شن هجمات إرهابية، وتزوير وثائق وحيازة أسلحة.



في حالة إدانته، يواجه زينيلي عقوبة سجن تصل إلى 17 عاما.



ووفقا لصفحته الزائفة على "فيسبوك"، أبدى زينيلي وأشخاص آخرون، لم يتم تحديد هويتهم بعد، دعمهم للهجمات الإرهابية في نيس وفرنسا وفيينا في أكتوبر ونوفمبر 2020 وغيرها من الهجمات الإرهابية والجرائم التي ارتكبها متطرفون، وفقا لبيان المدعي العام.



وأكدت السلطات الألبانية أنا أيا من مواطنيها لم ينضم إلى الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق خلال السبع إلى الثماني سنوات الماضية.

RT