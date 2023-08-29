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الثلاثاء، 29-08-2023 06:36 م

مرشح لرئاسة أمريكا: القضايا المرفوعة ضد ترامب كارثة للحزب الجمهوري

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الوكيل الاخباري- قال المرشح الرئاسي الأمريكي والحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، إن القضية المرفوعة بحق دونالد ترامب حول اقتحام مبنى الكابيتول "كارثة للحزب الجمهوري".

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وأوضح كريستي في مقابلة صحفية مع شبكة CNN: "هذه كارثة للحزب الجمهوري، ولهذا السبب كنت أقول منذ أن دخلت السباق وبالنظر إلى سلوك ترامب، وبالنظر إلى ما فعله، لا يمكن له أن يكون مرشحنا".

وأشار إلى أنه يتوجب على الناخبين الجمهوريين أن ينتبهوا إلى حقيقة أن أحد مرشحيهم الرئاسيين، سيمثل أمام المحكمة يوميا اعتبارا من الـ 4 مارس، عوضا عن الإهتمام بحملته الانتخابية ضد جو بايدن".

وأعلنت القاضية تانيا شاتكن، الاثنين، أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، ستبدأ في 4 مارس 2024.

 

 




 

 


 

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