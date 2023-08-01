ترامب: نخوض حربا بالوكالة ضد روسيا بدأت بأدلة ملفقة

الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الهستيريا الجماعية حول "الأدلة الملفقة" على "تدخل موسكو" في الانتخابات الأمريكية عام 2016، قادت واشنطن إلى "حرب بالوكالة" مع موسكو.

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وكتب ترامب في مقال عمودي بمجلة "نيوزويك": "الضحايا الحقيقيون (لهذا الخداع) هم الأمريكيون. والدمار الذي تسبب فيه لأمريكا لا يحصى تقريبا. لقد قوض ديمقراطيتنا، وهدد أمننا، وعرض حريتنا للخطر".



وفقا لترامب، فإنه "في اللحظة الحرجة التي كان ينبغي فيها تخفيف حدة التوترات مع موسكو، أثار ذلك التلفيق هستيريا جماعية ساعدت في دفع روسيا مباشرة إلى أحضان الصين".

روسيا اليوم