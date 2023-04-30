الأحد 30-04-2023
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الأحد، 30-04-2023 12:17 م

مزاح بايدن بشأن استقالة تاكر كارلسون يدفع الصحافيين إلى الصمت والضحك والاستياء

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الوكيل الإخباري- مزح الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل الاستقبال السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، أمس السبت، بشأن الانفصال الأخير لمقدم البرامج عن قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون.

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وقال بايدن: الحقيقة أنه يوجد لدينا الكثير لنفتخر به. لقد قمنا بتطعيم الأمة. لقد قمنا بإصلاح الاقتصاد. لقد حققنا انتصارات كثيرة في الانتخابات النصفية، لكن العمل لم ينته بعد. أو بالأحرى انتهى العمل بالنسبة لتاكر كارلسون".

وصمت الجمهور بعد هذا التصريح للحظة واحدة ثم ضحك، رغم أن بعض الحاضرين أعربوا عن استيائهم.

وسأل بايدن: "هل تعتقدون أن هذا أمر غير معقول؟". 

وأفادت قناة "فوكس نيوز" في 24 أبريل الجاري بأن مقدم البرامج المعروف تاكر كارلسون يغادرة القناة، مشيرة إلى أن القرار بهذا الشأن كان ثنائيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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