روسيا : الانتخابات الرئاسية ستجري بموعدها العام المقبل

الوكيل الاخباري - أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجري في موعدها العام المقبل ويجري التحضير لها، دون أن يعلن عن الموعد المحدد لإقامتها.



وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي :"أي انتخابات في غاية الأهمية وخاصة انتخاب رئيس الدولة، لقد أعرب الرئيس خلال كلمته أمام الجمعية الاتحادية برسالته السنوية، عن موقفه تجاه الانتخابات المقبلة، البلدية والرئاسية لذلك ستجرى الانتخابات في موعدها".

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