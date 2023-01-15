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الأحد، 15-01-2023 01:32 م

مسؤول: عدد من الناجين بعد تحطم طائرة ركاب في نيبال

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الوكيل الاخباري- أكد مسؤول في نيبال وفاة عشرات الأشخاص ممن كان على متن طائرة الركاب التي تحطمت صباح اليوم الأحد، لكنه أشار أيضا إلى وجود "عدد من الناجين".

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن غوروداتا داكال، مساعد كبير المسؤولين في مقاطعة كاسكي، حيث تحطمت الطائرة في وسط نيبال، قوله: "انتشلنا 29 جثة حتى الآن وأرسلنا بعض الناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وذكرت "بي بي سي" نقلا عن مسؤولين في نيبال، أنه تم انتشال 40 جثة على الأقل في مكان الحادث.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن مصرع جميع الأشخاص الـ72 الذين كانوا على متن طائرة المنكوبة.

 

وكانت طائرة طراز ATR 72 تابعة لشركة Yeti Airlines، تقوم برحلة من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا، وعلى متنها 68 راكبا، بينهم 15 أجنبيا، وأربعة من أفراد الطاقم، عندما تحطمت بين مطاري بوخارا القديم والجديد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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