مسؤول: مقتل 8 أشخاص في هجوم أوكراني على دونيتسك

الوكيل الإخباري - قال أليكسي كولمزين رئيس بلدية مدينة دونيتسك المعين من قبل روسيا، اليوم (الأحد)، إن 8 أشخاص قتلوا في المدينة الواقعة شرق أوكرانيا بسبب قصف أوكراني.

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وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة مزدحمة تقع فيها متاجر وسوق.



وتعمل القوات الأوكرانية على التصدي للقوات الروسية التي تشن هجمات من عدة اتجاهات بلا هوادة في جبهة برية طويلة رغم قساوة الشتاء.



ويتبادل الجانبان الروسي والأوكراني قصف المدن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما يشتد القصف المدفعي على المدن القريبة من جبهات القتال.

الشرق الأوسط