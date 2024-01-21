الأحد 21-01-2024
الوكيل الاخباري
 

مليون و700 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مدارسهم اليوم

الأردن يشارك باجتماع عربي أوروبي يناقش تطورات الحرب على غزة

الحكومة: حافظنا على استقرار الدينار الأردني رغم كل الظروف

إندونيسيا تؤكد دعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

السيسي : مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

إزالة اعتداءات على أراضي الخزينة في الأغوار الوسطى

الخصاونة: إجراءات رقابية مشدَّدة على الأسواق

حماية المستهلك للمواطنين: لا تتسرعوا عند شراء ما تحتاجونه وابتعدوا عن السلع مرتفعة الثمن

جيش الاحتلال يعلن اصابة 2659 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر

الأحد، 21-01-2024 01:01 م

مسؤول: مقتل 8 أشخاص في هجوم أوكراني على دونيتسك

502076


الوكيل الإخباري - قال أليكسي كولمزين رئيس بلدية مدينة دونيتسك المعين من قبل روسيا، اليوم (الأحد)، إن 8 أشخاص قتلوا في المدينة الواقعة شرق أوكرانيا بسبب قصف أوكراني.

اضافة اعلان


وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة مزدحمة تقع فيها متاجر وسوق.


وتعمل القوات الأوكرانية على التصدي للقوات الروسية التي تشن هجمات من عدة اتجاهات بلا هوادة في جبهة برية طويلة رغم قساوة الشتاء.


ويتبادل الجانبان الروسي والأوكراني قصف المدن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما يشتد القصف المدفعي على المدن القريبة من جبهات القتال.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WUUdSFG3by_1705837813

السيسي : مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه

1621489

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة كفرا جنوبي لبنان

9586347_1700063460

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ ثكنة برانيت وحققنا إصابة مباشرة

type-057-2020-image01

الصين تختبر سفينة صاروخية من جيل جديد

65acea6e42360468d7154980

السيسي وشيخ محمود يبحثان أزمة "صومالي لاند" في القاهرة

00101

هيئة نيجيرية تحقق في تسرب نفطي من خط أنابيب لشركة شل

أخبار متعلقة
473058

الأرجنتين تقرر عدم الانضمام إلى مجموعة «بريكس»

658fbfb042360471076362ac

الخارجية الروسية: نبحث مع أذربيجان مسألة تواجد قوات حفظ السلام في قره باغ

658929714c59b71a2f1b3e94

ضابط مخابرات أمريكي: "الناتو" خسر هيبته ولن يصمد في أي حرب مباشرة مع الجيش الروسي

658559654c59b76eb521a633

روسيا تختبر أحدث غواصات "لادا"

IMG-20231223-WA0064

مقتل شخص بقصف أوكراني لقرية حدودية جنوب غربي روسيا

image (1)

أوكرانيا تستدعي مواطنيها الذكور في الخارج للانضمام إلى القتال ضد روسيا