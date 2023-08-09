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الأربعاء، 09-08-2023 12:10 م

CNN: الحرب في أوكرانيا انتقلت إلى مرحلة حرجة

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الوكيل الإخباري - أشارت شبكة CNN إلى أن إحدى أفدح المآسي التي تعرضت لها أوكرانيا خلال هجومها المضاد، فشلها في تحقيق آمالها وآمال حلفائها الغربيين بالنصر في المواجهة مع روسيا.

وذكرت الشبكة الأمريكية في تقريرها أن حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعتمد على خط مساعدات هائل من الأسلحة الأمريكية والغربية.

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وأشارت إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون له رأي كبير في ما إذا كانت ستنتهي ومتى تنتهي هذه الحرب. لذلك، في حين أن التضحيات في ساحة المعركة ستحدد مساحة الأراضي التي ستستعيدها أوكرانيا، فإن نتيجة الحرب ستحددها عوامل خارجية، تعتمد على مواقف موسكو والولايات المتحدة والعواصم الأوروبية".


ورأت أنه "لأسباب سياسية واستراتيجية، هناك ضغط هائل على الهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره هذا الصيف لتحقيق اختراقات كبيرة في ساحة المعركة. لكن حتى الآن، تعتبر هذه العملية شاقة أكثر من كونها حربا خاطفة، مما يزيد من احتمال أن تستمر الحرب على الأقل العام المقبل".


ولفتت إلى أن "خسائر أوكرانيا الفادحة تنبع جزئيا من مواقع دفاعية متحصنة ومتعددة الطبقات، وخنادق وحقول ألغام عملت روسيا على بنائها"، إضافة إلى مستوى التدريب الغربي للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن "الحرب دخلت الآن مرحلة حرجة وصعبة بالنسبة لأوكرانيا".

 

 

RT

 

 




 

 


 

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