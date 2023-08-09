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الأربعاء، 09-08-2023 04:10 م

سيناتور أمريكي: فريق من المدرسة الإعدادية لا يمكنه الانتصار على فريق الكلية الجامعية

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الوكيل الإخباري - أكد السيناتور الأمريكي تومي تابيرفيل، أنه يمكن لواشنطن إرسال الأموال لأوكرانيا إلى ما لا نهاية لتذهب أدراج الريح، نظرا لانعدام أي فرصة أمام كييف في الانتصار بمواجهتها مع روسيا.

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وقال السيناتور: "لم أصوت لإرسال سنت واحد إلى أوكرانيا. كنت في أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر من بدء النزاع، والتقيت مع الرئيس زيلينسكي. لكنهم كانوا يحاربون منذ ذلك الوقت. وفي النهاية، إنه فريق من المدرسة الإعدادية يلعب ضد فريق الكلية. لا يمكنهم الانتصار".

وأضاف: "يمكننا إرسال الأموال بقدر ما نريد، ولكن لن نستفيد منها بأي شيء حتى نرسل "الناتو" وقواتنا إلى هناك، وهذا ما لن نفعله. لا يوجد لديهم أي فرصة".


وشدد: "إنهم يحاولون تحويل نظرنا عن المشكلة الحقيقية. وإدارة بايدن والديمقراطيون كارثة حقيقية".

 

RT

 




 

 


 

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