الوكيل الإخباري - رجح المحلل السابق بوكالة المخابرات الأمريكية ريموند ماكغفرن، أن تنتهي أكاذيب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول قدرة جيشه على مواجهة روسيا، بالإطاحة بنظامه وخلعه.

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وأضاف عبر برنامج Judging Freedom في اليوتيوب أن أكاذيب زيلينسكي حول "درع السماء" قد تؤدي إلى انقلاب عسكري عليه، حيث كل يوم يقتل المئات من الجنود الأوكرانيين، فيما هو يواصل اختراع الخرافات.



وأضاف: هذه مسألة وقت وسرعان ما يمكن لشعبه أن ينقلب عليه ويؤيد انقلابا عسكريا في البلاد".



وأشار ماكغفرن إلى "أن أوكرانيا ليس لديها دفاعات جوية أو طائرات قادرة على صد الضربات الجوية الروسية، وأن زيلينسكي يكذب ببساطة، ويحاول يائسا كسب دعم الغرب والأوكرانيين عبر التصريحات بالقدرة على كسب المعركة".

RT