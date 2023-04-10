مشاورات تركية مع السعودية والكويت واليمن

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، عن سلسلة مشاورات سياسية سيجريها نائب وزير الخارجية براق آق تشابار، مع نظرائه لدى السعودية، واليمن، والكويت.



وذكرت الوزارة في بيان أن آق تشابار يزور الرياض، اليوم الاثنين، تلبية لدعوة نظيره السعودي وليد الخريجي، حيث سيجري معه مشاورات سياسية.



وأضاف البيان أن المسؤول التركي وفي إطار زيارته إلى الرياض، سيعقد مشاورات سياسية أيضا مع وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية منصور بجاش، كما سيلتقي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي.



وفي سياق متصل، سيزور آق تشابار، الكويت يومي 10 - 11 أبريل الجاري، تلبية لدعوة نظيره الكويتي منصور عياد العتيبي، لعقد مشاورات سياسية معه أيضا.



وأفاد بيان الخارجية، أن المشاورات السياسية ستتركز حول القضايا الثنائية، والإقليمية والدولية.

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روسيا اليوم