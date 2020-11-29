مصادر حوثية: التحالف العربي يقصف محيط مطار صنعاء

الوكيل الإخباري - أكدت مصادر في جماعة الحوثيين (أنصار الله) أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية استأنف اليوم الأحد استهداف مواقع للجماعة في العاصمة صنعاء وضواحيها.

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وأكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن التحالف شن غارتين على محيط مطار صنعاء الدولي، فيما أوضحت وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصدر في السلطة بصنعاء، أن الضربتين الجويتين استهدفتا قاعدة الديلمي الجوية القريبة من المطار بشمال العاصمة صنعاء.



وقال مصدر الوكالة إن إحدى الغارتين طالت جبل عيبان الذي يضم شبكات اتصالات عسكرية في مديرية بني مطر، عند المدخل الغربي للعاصمة.

كما أفادت "المسيرة" بشن طيران التحالف غارتين أخريين على منطقة ضلاع في مديرية همدان بمحافظة صنعاء.



وكان التحالف قد نفذ يوم الجمعة الماضي 35 غارة على مواقع للحوثيين في صنعاء وضواحيها، ما أدى إلى مصرع شخص وأربعة جرحى وأسفر عن نفوق عدد من الخيول الأصيلة.

المصدر : روسيا اليوم

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