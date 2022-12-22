مصدر أمني لبناني: حادثة العاقبية بدأت تتكشف كل فصولها

الوكيل الاخباري- قال مصدر أمني رسمي لبناني لوكالة "سبوتنيك"، إن التحقيقات في حادثة الاعتداء على قوات "اليونيفيل"، في محلة العاقبية، اتخذت في الساعات الأخيرة، "اتجاها عملانيا وسريعا".

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وأكد المصدر، أن الجيش اللبناني تمكن من الاستفادة من تسجيلات كاميرات المراقبة في مكان الحادث، وعلى طول الخط الذي سلكته آلية "اليونيفيل"، من القطاع الغربي في جنوب لبنان، إلى حين وقوع الحادث قبل منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس، من الأسبوع الماضي.



وأفاد بأن الحادثة بكل حيثياتها، "بدأت تتكشف تباعا كل فصولها لدى محققي مديرية المخابرات في الجيش اللبناني؛ خصوصاً بعد الاستماع الى عدد من الشهود، والتحقيق مع الموقوفين المشتبه بهم"، مضيفا: "الأهم الاستماع إلى إفادات عناصر المهمة الإيرلنديين الناجين من الحادثة، إذ أن الاستماع إليهم، وضّح الكثير من الأمور والنقاط، التي كانت لا تزال عالقة، ولا سيما ما يتصل بظروف انتقال الدورية الإيرلندية من الأوتوستراد بين صور وصيدا، إلى الطريق البحري القديم".



وشدد المصدر على أن مديرية المخابرات تتابع التحقيقات وملاحقة المزيد من المشتبه بهم، لتوقيفهم حتى جلاء حقيقة ما حصل.



يذكر أن الحادث أدى إلى الجندي شون روني (24 عاما)، بينما أصيب جنديان آخران بجروح طفيفة.

روسيا اليوم