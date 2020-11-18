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الأربعاء، 18-11-2020 10:46 ص

مصرع خمسة أشخاص جراء انهيار أرضي في اندونيسيا

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الوكيل الاخباري-  لقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم الاربعاء، جراء انهيار أرضي تسببت فيه أمطار غزيرة هطلت على جزيرة جاوة وسط إندونيسيا.

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ونقلت وكالة الانباء الاندونيسية الرسمية عن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث راديتيا جاتي، أن الانهيار الأرضي وقع في منطقة بانيوماس، فجر أمس عندما كان السكان نائمين، فيما توقعت الهيئة سقوط مزيد من الأمطار في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

 

وتعد الانهيارات الأرضية والفيضانات المميتة أمرا شائعا في إندونيسيا أثناء الموسم المطري بين شهري تشرين الثاني وآذار من كل سنة.

 

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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