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الأحد، 04-06-2023 03:42 م

مصرع شخصين بانفجار خزان وقود في عجمان

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الوكيل الإخباري- قتل شخصان وأصيب 3 آخرون إثر انفجار خزان وقود ديزل في منطقة صناعية في إمارة عجمان صباح اليوم الأحد، بحسب ما أعلنت شرطة الإمارة.

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وصرح قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان النعيمي، بأن "غرفة العمليات تلقت بلاغا الساعة 11 صباح اليوم يفيد بوقوع انفجار في خزان ديزل بأحد المعامل الخاصة في شركة تجارة وقود بصناعية الجرف، وتبين أن اثنين من العاملين في الموقع كانا يجريان أعمال اللحام فوق أحد الخزانات، ما أدى لانفجاره بسبب تطاير شرار اللحام على الوقود الموجود داخل الخزان، ونتج عنه وفاة العاملين وإصابه 3 أشخاص أيضا في المصنع المجاور بسبب تطاير شظايا غطاء الخزان المنفجر".

ولفت إلى أن "الانفجار يعود لعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وعدم التقيد بالتراخيص اللازمة من الدفاع المدني لتأمين هذا النوع من المنشآت التي تتعامل مع الوقود والمشتقات البترولية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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