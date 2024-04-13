السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة 16 فلسطينيا عقب العثور على جثة مستوطن برام الله

إصابات بالرصاص وحرق منازل في اعتداءات للمستوطنين بالضفة

قائد الجيش الأوكراني يعترف بتدهور الوضع على الجبهة الشرقية بشكل كبير

ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات

الاحتلال يشدد إجراءاته عند حاجز تياسير العسكري

العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الزعبي بلواء الرمثا

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة المستوطن المفقود في قرية المغير

الارصاد: حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة وأمطار الاحد والاثنين

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من غدا الأحد

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33686 شهيدا و76309 إصابات

السبت، 13-04-2024 03:32 م

مصرع 14 شخصا بسبب الأمطار والعواصف في باكستان

661a7660423604712a758b5a


الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم في إقليمي بلوشستان جنوب غرب باكستان والبنجاب شرقي البلاد جراء أمطار غزيرة وعواصف ضربت الإقليمين.

اضافة اعلان


وقالت قناة "جيو نيوز" إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في عدة مناطق في إقليم بلوشستان بعد دخول رياح قوية وعواصف إلى الإقليم، حيث قتل شخصين بسبب البرق وشخصين آخرين - بسبب تماس كهربائي بعد وقوع عامود إنارة عليهما.

وفي إقليم البنجاب لقي 10 أشخاص مصرعهم بينهم 3 أطفال وامرأتان في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم بسبب البرق.


وأضاف مسؤولون في بلوشستان أن الأمطار الغزيرة قد أدت إلى فيضانات في بعض المناطق دمرت ما لا يقل عن 15 منزلا

وتتوقع الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في عدد من المدن والأقاليم مما جعل السلطات ترفع حالة التأهب لمواجهة أي طوارئ.

 

RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
661a88634236044cdf348882

ألمانيا تعلن نيتها تزويد أوكرانيا بنوع آخر من صواريخ "باتريوت"

661a7d804c59b72eb933463d

قائد الجيش الأوكراني يعترف بتدهور الوضع على الجبهة الشرقية بشكل كبير

661a21a04236044a9d1367ed

الأسطول البريطاني يصادر 3.7 طن من المخدرات في المحيط الهندي

609986

بريطانيا: التصعيد ليس في مصلحة أحد وسنواصل دعم الأمن الإقليمي

22024201422618477526

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله

609882

كييف تقر بأن الوضع على الجبهة الشرقية «تدهور بشكل كبير»

أخبار متعلقة
661a4dac423604242b2f266b

مقتل 11 شخصا على الأقل بهجومين إرهابيين في باكستان

6602822e4c59b72b95475897

مسلحون من "جيش تحرير بلوشستان" يهاجمون قاعدة بحرية جنوب غربي باكستان

download

زلزال يضرب جنوب غرب باكستان بقوة 4.8 درجات

65ffb2794c59b73f911be9b8

فيديو - سيول عارمة وطقس قاس تتعرض له السعودية

65fa82104c59b72f1f527f33

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار منجم للفحم جنوب باكستان إلى 12 عاملا

65fa82104c59b72f1f527f33

باكستان.. مصرع شخصين جراء انفجار في منجم للفحم