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الأربعاء، 01-05-2024 10:37 ص

فيديو- 55 اصابة بحادث تصادم في لوس انجلوس

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أن 55 شخصًا على الأقل أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء اصطدام قطار بحافلة.

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وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للخدمة أن "رجال الإطفاء وأطباء الإسعاف عالجوا ما لا يقل عن 55 شخصًا أصيبوا نتيجة تصادم قطار وحافلة وتم نقل اثنان إلى المستشفى في حالة خطيرة".

 

وأضاف البيان أنه تم نقل 16 مصابًا إلى المستشفى في حالة متوسطة، وتم فحص الـ 37 الباقين على الفور.


وأوضحت إدارة الإطفاء أن الاصطدام وقع بين قطار أنفاق وحافلة جامعية تابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا (USC)."


 

 RT

 




 

 


 

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