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الأحد، 25-07-2021 08:06 ص

مصرع 4 أشخاص في انهيار أرضي بمنجم باكستاني

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الوكيل الإخباري - لقي 4 من عمال المناجم مصرعهم في انهيار أرضي بمنجم فحم في منطقة هارناي بإقليم بلوشستان الباكستاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم السبت.

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ونقلت الوكالة عن أحد مفتشي التعدين قوله إن المنجم ضُرب بتيار من الطين أثناء تواجد العمال بداخله.


وأضاف المسؤول أن فريق الإنقاذ وصل إلى مكان الحادث وانتشل الجثث من المنجم.
وتوجد في إقليم بلوشستان، قليل السكان والفقير، احتياطيات ضخمة من الفحم والغاز الطبيعي والنحاس والذهب يجري استخراج الكثير منها بمساعدة الصين. وكثيرا ما يستهدف انفصاليون في الإقليم العمال وقوات الأمن.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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