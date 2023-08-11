الجمعة 11-08-2023
الوكيل الاخباري

سماء المملكة على موعد مع ظاهرة فلكية اليوم

أسعار الذهب في الأردن الجمعة

تحذير من رابط الكتروني وهمي في سوريا- تفاصيل

مصرع 53 شخصا جراء حرائق الغابات المروع في هاواي

تحديد كمية البيض المسموح تناولها يوميا

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

تطورات الموجة الحارة في الاردن

تركيا.. إصابة 22 شخصا بجروح طفيفة في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد

الرصيفة :حملة واسعة لإزالة الاعتداءات على الطريق والبسطات

بينهم بريطاني.. مقتل 5 أشخاص خلال إضراب وسائل النقل بجنوب إفريقيا

الجمعة، 11-08-2023 09:49 ص

مصرع 53 شخصا جراء حرائق الغابات المروع في هاواي

1691734145093


الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الأمنية في ولاية هاواي الأميركية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الغابات المروع الذي دمر بلدة تاريخية سياحية في هاواي إلى 53 قتيلاً الخميس، ما يجعل الكارثة التي تضرب تلك الجزيرة الأكثر دموية منذ أن أصبحت ولاية أميركية عام 1959، بحسب واشنطن بوست .

اضافة اعلان


وفي وقت مبكر من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن حرائق هاواي "كارثة طبيعية"، مفرجاً عن مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.


وتفاقمت حدة النيران بسبب الرياح العاتية التي غذّتها قوة الإعصار "دورا" الذي يضرب منطقة المحيط الهادئ، وتحوّل منتجع لاهاينا على الساحل الغربي لماوي إلى رماد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64d56973423604673512a8c4

تحذير من رابط الكتروني وهمي في سوريا- تفاصيل

64d558994c59b73b9301e1f3

تركيا.. إصابة 22 شخصا بجروح طفيفة في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد

64d5257d42360471201696d0

بينهم بريطاني.. مقتل 5 أشخاص خلال إضراب وسائل النقل بجنوب إفريقيا

64d5431a4c59b73e6367f19f

بايدن يعلن حالة الكارثة الكبرى في هاواي

64d531b44c59b74104718e90

عن طريق الخطأ.. سوناك يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

64d52ca942360408d42fe368

زلزال قوي جديد يضرب تركيا

أخبار متعلقة
image - 2023-08-10T090211.489

الهند تنجح بخفض معدل الانبعاثات 33%

64d360784c59b71a8439ee1e

احتدام حرائق الغابات شرقي روسيا

88

إسبانيا.. الحرائق تلتهم 600 هكتار من الغابات

image - 2023-08-02T093254.174

حرائق الغابات تلتهم 470 ألف دونم في اليونان خلال أسبوعين

64c156b5423604728e2fd025

اليونان.. اعتقال شخصين هربا مهاجرين إلى جزيرة منكوبة بالحرائق

64bfbc8e423604385540dc9a

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات