مصرع 53 شخصا جراء حرائق الغابات المروع في هاواي

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الأمنية في ولاية هاواي الأميركية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الغابات المروع الذي دمر بلدة تاريخية سياحية في هاواي إلى 53 قتيلاً الخميس، ما يجعل الكارثة التي تضرب تلك الجزيرة الأكثر دموية منذ أن أصبحت ولاية أميركية عام 1959، بحسب واشنطن بوست .

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وفي وقت مبكر من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن حرائق هاواي "كارثة طبيعية"، مفرجاً عن مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.



وتفاقمت حدة النيران بسبب الرياح العاتية التي غذّتها قوة الإعصار "دورا" الذي يضرب منطقة المحيط الهادئ، وتحوّل منتجع لاهاينا على الساحل الغربي لماوي إلى رماد.

