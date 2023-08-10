الخميس 10-08-2023
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الخميس، 10-08-2023 09:02 ص

الهند تنجح بخفض معدل الانبعاثات 33%

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الوكيل الإخباري - انخفض معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الهند بنسبة 33 بالمئة بوتيرة أسرع من المتوقع في 14 عاماً مع تكثيف توليد الطاقة المتجددة وزيادة مساحة الغابات، وذلك وفق ما كشف عنه مسؤولان مطلعان عن أحدث تقييم سيقدم للأمم المتحدة بهذا الصدد.

وأظهرت نتائج التقرير أن الهند تسير بخطى جيدة نحو الوفاء بالتزام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتقليل كثافة الانبعاثات بنسبة 45 بالمئة بحلول 2030 عن المستوى الذي كانت عليه في 2005.

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وقال المسؤولان المطلعان عن إعداد تقرير الاتصال الوطني الثالث إن معدل كثافة الانبعاثات، وهو إجمالي كمية غازات الاحتباس الحراري التي تنبعث مقابل كل وحدة تزيد في الناتج المحلي الإجمالي، انخفض في الهند بنسبة 33 بالمئة من عام 2005 إلى عام 2019.


وتجهز العديد من الدول تقرير الاتصال الوطني الثالث الخاص بها لتقديمه إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في إطار جهودها لخفض الانبعاثات.


وارتفع متوسط معدل خفض الانبعاثات في الهند إلى ثلاثة بالمئة سنوياً في الفترة من عامي 2016 إلى 2019 من حوالي 1.5 بالمئة فقط في الفترة من عامي 2014 إلى 2016.


وقال مسؤول لرويترز «الاقتصاد الهندي يشهد انخفاضاً مستمراً في كثافة الانبعاثات، ما يظهر أن البلاد استطاعت الفصل تماماً بين نموها الاقتصادي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري». وقال المسؤول الثاني إن الزيادة الكبيرة في مساحة الغابات والخطط التي تشجع على توليد الطاقة المتجددة وتستهدف خفض الانبعاثات في قطاعات الصناعة والسيارات والطاقة أدت إلى انخفاض حاد في كثافة الانبعاثات في الهند. 

 

البيان

 




 

 


 

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