الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

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الثلاثاء، 25-07-2023 03:51 م

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الثلاثاء عن إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات المستعرة منذ أيام في البلاد.

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وتتواصل عمليات الإخماد حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق، موزعة عبر 7 ولايات. وتبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق فيها قيد المراقبة من طرف المصالح العملياتية المجندة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق في 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة. وقالت الداخلية إنه تم تسجيل 10 وفيات من أفراد الجيش الجزائري، و24 قتيلا من صفوف المدنيين.

وافادت الداخلية في بيانها بأنه تمت الاستعانة بطائرات "بيرييف 200" التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران، بالإضافة طائرات أخرى مستأجرة.

وسخرت 8 آلاف عون حماية مدنية و529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالنيران.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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