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الإثنين، 01-08-2022 11:26 ص

مصرع 67 شخصا إثر فيضانات في باكستان

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الوكيل الإخباري - لقي 67 شخصاً مصرعهم، أمس الأحد، في فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعتي بلوشستان جنوب غرب البلاد وخيبر بختونخوا في شمالها، وفقا للسلطات الباكستانية.

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وقال مستشار شؤون الكوارث والشؤون الداخلية لرئيس وزراء إقليم بلوشستان، ضياء الله لانغوف، إن الفيضانات الشديدة أودت بحياة 57 شخصا بينهم نساء وأطفال، وفق وكالة الأنباء الباكستانية.


من جهته، ذكر الأمين العام للإقليم عبد العزيز العقيلي، في عرض موجز لحجم الكارثة التي سببتها الأمطار والفيضانات الأخيرة، أن نحو 10 آلاف منزل تضررت منها 6700 دمرت بالكامل، بينما تضررت ستة جسور رئيسية، إضافة إلى تشريد آلاف الأشخاص.


كما أدت موجات الأمطار الموسمية الكارثية إلى انهيار سدين صغيرين في سلسلة جبال (توبا كاكار) في بلوشستان.


من ناحية أخرى، أكدت هيئة إدارة الكوارث الباكستانية مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 17 آخرين في فيضانات وانهيار أسقف في إقليم (خيبر بختونخوا) نتيجة الأمطار الغزيرة.

 

بترا


 




 

 


 

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