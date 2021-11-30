الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

عويس : سنحاول زيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية

طبيب اردني : الوضع الوبائي مقلق وصعب جدا

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الحكومة تقرر تثبيت اسعار الكهرباء في الاردن

الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات

الملك : حريصون على توسيع آفاق التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الخصاونة يؤكد على أهمية مواصلة دعم استضافة اللاجئين في الأردن

2.5 مليار يورو مِنح أوروبية للأردن للستة أعوام القادمة

44 ألف سائح زاروا الموقع الأثري في جرش في 3 أشهر

الثلاثاء، 30-11-2021 03:55 م

مصر .. أنباء حول وجود أخطاء بالخريطة في المناهج الدراسية والحكومة ترد

egypt-arabic-political-map


الوكيل الإخباري-كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود أخطاء في خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي في نظام التعليم الجديد.

اضافة اعلان

 

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود أخطاء في خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي في نظام التعليم الجديد.


وأوضحت أن كافة مناهج الصف الرابع الابتدائي، بما فيها مادة الدراسات الاجتماعية، خالية من أي أخطاء، حيث تم وضعها من قبل خبراء ومتخصصين على أعلى مستوى، ووفقاً لأحدث المواصفات العالمية للمناهج؛ لتعزيز وتنمية قدرات الفهم والمهارات لدى الطلاب، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومصادرة أي كتب خارجية يرد بها أخطاء في المناهج.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20180326_1522088023-693345

بسبب فيروس.. الكويت تحظر استيراد الطيور الحية من 3 دول

61a5f6f24236044a6e2bea13

السيسي يوجه رسالة إلى أمير قطر

image

سيول مخيفة تداهم المنازل في سلطنة عٌمان .. فيديوهات

61a6142d42360413165b846b

حريق كبير في جبل لبنان -صور

2015_8_26-egyptian-president-abdel-fattah-al-sisiO1Uv51Nht9d7fpyDM4xWAqI2VBbUjCGk

سلاح مصري جديد يظهر أمام السيسي لأول مرة - فيديو

coronavirus-2

بوتين يقدم وصفة مثلى للعالم لمحاربة كورونا