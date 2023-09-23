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السبت، 23-09-2023 06:48 م

مصر.. إنقاذ 100 عامل من غرق جزئي لباخرة في نهر النيل

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الوكيل الاخباري- تمكنت فرق الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بالمنيا في مصر، من إنقاذ 100 عامل من الغرق داخل باخرة غرق نصفها بمجرى نهر النيل.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الشروق" المصرية إن الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت بلاغا من شرطة المسطحات المائية بتعرض باخرة نيلية للتعطل والغرق.

وأضافت أن شرطة المسطحات المائية وفرق الإنقاذ النهري والقيادات الأمنية انتقلت إلى مكان الحادث حيث تبين من المعاينة والتحريات أن الباخرة قادمة من القاهرة وتخلو من النزلاء ولكن على متنها 100 من عمالها.

وأفاد موقع "القاهرة 24" المصري بأن الباخرة النيلية تعرضت إلى غرق جزئي إثر اصطدامها بكوبري خلال عبورها دون وقوع أضرار بشرية، مشيرا إلى أن الخسائر كانت مادية فقط.

وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن العمال تمكنوا من الخروج قبل غرقها وتم التعامل مع الباخرة النيلية بكل حرص لخروجها بسلام.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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