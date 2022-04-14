الخميس 14-04-2022
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الخميس، 14-04-2022 10:19 ص

مصر.. اندلاع حريق هائل في القاهرة -فيديو وصور

محافظة-القاهرة-في-مصر


الوكيل الإخباري-تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ، إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام  لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.

وتم على الفور الإنتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع إمتداده، ويتم حاليًا القيام بأعمال التبريد.

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وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر ، صور وفيديو للحادث.

 

 

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