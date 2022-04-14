مصر.. اندلاع حريق هائل في القاهرة -فيديو وصور

الوكيل الإخباري-تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ، إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.
وتم على الفور الإنتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع إمتداده، ويتم حاليًا القيام بأعمال التبريد.
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر ، صور وفيديو للحادث.
📌— Totago♣️وش سالفة الهاشتاق؟ والمشاهير؟ (@gogo63311) April 13, 2022
اندلاع حريق في محيط لفرع النادي #الأهلي_المصري في #مصر. pic.twitter.com/UEkVmJ3oGc
بالصور حريق هائل بسبب كسر ماسورة غاز بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة #حريق_مدينة_نصر pic.twitter.com/bZBUyHAv3j— تأكد - مصر (@VerifgEgN) April 13, 2022
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