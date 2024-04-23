مصر تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من آخر جمعة من نيسان

الوكيل الإخباري- يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وتقديم الساعة 60 دقيقة وفقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل/نيسان حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

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ويأتي قرار تقديم الساعة 60 دقيقة وبدء تطبيق التوقيت الصيفي وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي اشتمل على المادتين التاليتين:



المادة الأولى: اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.



المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي تاريخ نشره.





RT