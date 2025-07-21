"CNN" تكشف عن "الذراع اليمنى" لترامب

وأفادت الشبكة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن روبيو أصبح الأداة الأكثر فاعلية لترامب في مختلف القضايا السياسية، حيث جعل السياسة الخارجية للإدارة الحالية تتماشى بشكل متزايد مع التوجهات التي التزم بها وزير الخارجية أثناء عمله في منصبه السابق كسيناتور.
ووفقا لمصادر الشبكة، فإن سلطة وزير الخارجية في الإدارة الأمريكية نمت بشكل كبير منذ تولى منصبه في حقيبة الخارجية، مؤكدين أن السياسة الخارجية الأمريكية الحالية تعكس المواقف التي اتخذها روبيو.
وأشارت المصادر إلى تغير خطاب ترامب بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا على وجه الخصوص، "فبدلا من الابتعاد عن أوكرانيا كما توقع الكثيرون، انخرط ترامب في الملف الأوكراني من جديد"، وهو ما يدل على مهارة روبيو في التأثير على السياسة الخارجية داخل الإدارة الأمريكية، حسب "CNN".
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