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الأربعاء، 19-04-2023 12:04 م

مصر تتحرى موعد أول أيام عيد الفطر

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الوكيل الإخباري- يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، غدا الخميس 20 أبريل، هلال شهر شوال، وتحديد موعد عيد الفطر 2023، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

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في هذا السياق، كشف الدكتور محمد صميدة مسؤول وحدة الهلال والحسابات الفلكية بالعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل استعداد المعهد القومي للبحوث الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال، مؤكدًا أن هناك 7 لجان موزعة على مختلف جهات الجمهورية تقوم برصد هلال شهر شوال.

وأشار رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنه تم إرسال اللجان إلي المحافظات المحددة، وهي حلوان ومرسى مطروح وسوهاج وقنا وأسوان والفيوم والخارجة، متابعا: عملية الرصد تبدأ من قبل غروب الشمس وتستمر إلى أن تغرب الشمس، مؤكدا أن اللجنة بمرصد حلوان الرئيسي تستعد لعملية استطلاع هلال شهر رمضان.

أوضح محمد صميدة، أنه بعد استطلاع هلال شهر شوال يتم التنسيق مع دار الإفتاء المصرية التي تقوم بعملية الرصد هي الأخرى، مؤكدًا أن القرار النهائي في رؤية الهلال وتحديد موعد عيد الفطر المبارك يرجع إلي مفتي الديار المصرية.

أكد الدكتور محمد صميدة، أن المعهد يفتح أبوابه كل شهر هجري في عملية استطلاع الهلال لرؤية كيفية استطلاع هلال الشهر الهجري.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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