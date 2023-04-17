خبير فلكي سعودي يحدد شرطاً واحداً لرؤية هلال شوال الخميس القادم

الوكيل الاخباري – ما زال الجدل حول رؤية هلال شوال مستمراً، ولكن الفلكي السعودي عبدالله الخضيري، مستشار المرصد الفلكي بالمجمعة، أكد أن عامل صفاء الجو هو ما سيحسم هذا الجدل حول رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس القادم.

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وكان قد حدثت حالة فلكية مشابهة لما نعيشه من الجدل خلال هذا العام، ففي عام 2004م، 1425هـ، أُعلن دخول شعبان حيث تمت رؤية الهلال يوم الثلاثاء 14 سبتمبر، ومكث 7 دقائق بارتفاع 30:1 درجة واستطالة 33:3 من جبال الفقرة بالمدينة المنورة. وأيضاً في عام 2016 كان الهلال مكث في الأفق 20 دقيقة، وكان مركز الفلك قد أكد استحالة رؤية الهلال، إلا أن الرؤية البشرية تمت، وشهد21 شاهدًا بـ"رؤية الهلال" في حوطة سدير وشقراء وتمير.



وأوضح الخضيري في سلسلة من التغريدات عبر حسابه في "تويتر"، أن هناك من يكتب وهو ليس بفلكي أكاديمي، بعضهم وضع معياراً باسمه، ووجد من ينظم له، وهو لا يعلم أن معياره لن يتحقق بالأشهر القمرية، إما 30 يوما أو 29 يوما، ولو أمعن صاحبه وجد أنه لن يكون هناك شهر 29 يوما، وهذا مخالف للقاعدة العلمية الحسابية لمسير القمر والشمس والشرعية لحديث النبي (صلى الله عليه وسلم).



وأضاف: "مُكث الهلال بعد الشمس لا شك له تأثير، كلما كان مكث الهلال طويلا تيسرت الرؤية حال صفاء الجو، وأحياناً له مُكث طويل ولا يرى بسبب الجو، وأحياناً مُكثه قليل ويرى".



وأشار الفكي الخضيري إلى أن الهلال يمكث "مساء الخميس 29 رمضان لعام 1444 الموافق 20 أبريل 2023م بعد غروب الشمس في موقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير 24 دقيقة، ويتوقف رصد الهلال على عامل صفاء الجو، أما يوم الجمعة الأول من شوال حسابياً فيمكث الهلال 85 دقيقة بعد غروب الشمس، ويشاهد من داخل المدن".

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