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الإثنين، 03-04-2023 03:09 ص

مصر تتخذ قرارا لترشيد استهلاك الكهرباء

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الوكيل الاخباري - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية التابعة للمحافظة توفيرا للطاقة.

وشدد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف العمليات والطوارىء.

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