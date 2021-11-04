الخميس 04-11-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوياتها خلال الـ10 السنوات الماضية

البلقاء التطبيقية تطلق مغناة مئوية الدولة

الأردنّ يفوز بعضويّة 3 مجالس تتبع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

السوق المركزي يحدد أسعار بعض انواع الخضار

نحو مليون و887 ألف تحميل لتطبيق سند الحكومي منذ إطلاقه

التنمية: نراقب اعلانات الحضانات المنزلية وتحويل المخالفين للحاكم الاداري

النيابة العامة تطلب إدانة المتهمين بقضية مستشفى السلط

وزير الخارجية: فريق عمل لتفعيل التعاون مع إيرلندا

الطب الشرعي: الخياطة حمدة توفيت جراء عيب خلقي

الخارجية : نتابع أوضاع الأردنيين في إثيوبيا

الخميس، 04-11-2021 12:39 م

مصر تحذر مواطنيها بعد جريمة الإسماعيلية

6183b1c742360413f942ce87


الوكيل الإخباري-حذر عضو مجلس نقابة الصيادلة في مصر أحمد أبو دومة، من المخدرات التي تسبب "هلوسة" لمن يتناولها ويترتب عليها وقوع جرائم مأساوية مثل حادث جريمة الإسماعيلية.

اضافة اعلان

وواصل أبو دومة حديثه عن مخدر "الشابو" الذي تردد اسمه عقب وقوع حادث جريمة الإسماعيلية المأساوي قائلا: "في السنوات الأخيرة بدأت العقلية الشريرة تتجه نحو استحداث مجموعة من المركبات التخليقية وتمتاز هذه المركبات بتأثيرها الشديد على الحالة النفسية لمن يتعاطاها وعرفت مصر في السنوات الأخيرة طيفا واسعا من هذه المستحضرات فبدأنا نسمع عن مستحضر الآيس والشابو والفودو والطوابع المخدرة".


وحذر عضو مجلس نقابة الصيادلة من مخدر "الشابو" ومن تأثيره قائلا إن: "هذه المستحضرات تعمل على دخول الإنسان في حالة شديدة من حالات الهلوسة الشديدة التي تجعل تصرفاته غير معقولة ولعل من اللافت للنظر ارتباط انتشار هذه المستحضرات بجرائم غريبة على المجتمع المصري".


وأردف: "لم نكن نسمع عن جرائم قتل الابن لأحد والديه أو لأحد أبنائه أو استخدام العنف الشديد والتمثيل بالجثث مثلما حدث في حادث جريمة الإسماعيلية الأخير وربما منذ ما يقرب من عام اهتز المجتمع المصري لحادثة إلقاء أم لطفلتها الرضيعة من الدور السابع".


وواصل: "كل هذا يعود بصفة أساسية إلى التأثير المدمر على التحكم في الأعصاب والحالة النفسية وإدخال المتعاطي لمرحلة عالية وفي درجة عالية من الهلوسة والخيالات تؤدي إلى مثل هذه التصرفات التي لم نكن نسمع منها من قبل".
وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة أن هذه المخدرات ليست ذات صيغة دوائية وإنما تباع على أنها مخدر وتصنع على أنها مخدر وليس لها أي تاثير علاجي بخلاف الترامادول التي قد يعد علاجا لأحد الأمراض حسب تشخيص الطبيب، وواصل: "أنا مع الضرب بيد من حديد على مروجي ومتناولي هذه المخدرات حماية للأسر والمجتمع المصري".


يذكر أن النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري ، قدمت طلب إحاطة بخصوص مخدر "الشابو"، الذي وصفته بأنه أخطر أنواع المخدرات لأنه يرتبط بجرائم القتل والانتحار التي ظهرت خلال الأيام الماضية.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image-513

مصدر مقرب من وزير الإعلام اللبناني : قرداحي لن يستقيل

85-002934-turkey-erdogan-walks-very-hard-raises-controversy_700x400

الرئاسة التركية تنشر فيديو لأردوغان بعد أنباء عن مرضه

ZDxhc

مصر.. وفاة أحد أشهر وزراء الداخلية في عهد مبارك

1-1469065

احتجاجات على نتائج الانتخابات العراقية -فيديو

hqdefault

الرئيس التونسي:تدبير إجرامي وراء حفر نفق قرب منزل السفير الفرنسي ..شاهد

2020_6_13_20_33_30_422

الصحة العالمية تدعو العالم للإستعداد للوباء التالي

أخبار متعلقة
مصر 3

والدة مرتكب جريمة الإسماعيلية تنفي معلومة متداولة عن المجني عليه

image (2)

مصر.. إطلاق أول جواز سفر من نوعه في البلاد -صورة

image (1)

مصر تدين تعرض جنودها لإطلاق نار في إفريقيا الوسطى

image

مصر.. إحباط تهريب شحنة مخدرات

BHbEFIA

مهرجان اقفز كأنك فرعون يطلق الدورة الرابعة للقفز بالمظلات في مصر-فيديو

WhatsApp Image 2021-10-26 at 11.42.35 AM

أميركا تستثني 5 دول عربية من قواعدها الجديدة لدخول المسافرين جواً