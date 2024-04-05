مصر.. تحذيرات من تغيرات مناخية حادة قبل عيد الفطر

الوكيل الإخباري- تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من تقلبات جوية حادة ضمن توقعاتها حول حالة الطقس غدا في مصر، إذ يعود سقوط الأمطار مجددا حيث تضرب نحو 11 محافظة.



وقالت الأرصاد إن ذلك يأتي وسط تقلبات حادة في الأرصاد الجوية تستمر لمدة 4 أيام، والتي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث من المتوقع أن تستمر حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

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وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم وغدا في مصر يشهد اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ تسود أجواء حارة اليوم، وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 31 درجة، بينما يبدأ انقلاب حاد في الأحوال الجوية بدءًا من غدًا يصاحبه سقوط أمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة.



وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، إذ يشهد طقس غدا السبت في مصر، فرص لسقوط أمطار خفيفة على 11 محافظة من السواحل الشمالية، وأقاليم شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح تتضمن "الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وبورسعيد، والدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، والقليوبية".



ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات على كافة الأنحاء، ونشاط الرياح التي تزيد إحساس المواطنين ببرودة الجو



وتشهد حالة الطقس أول أيام عيد الفطر 2024 الموافق الأربعاء 10 أبريل فرص سقوط أمطار خفيفة على محافظات شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وانخفاض درجات الحرارة.



RT