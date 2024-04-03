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الأربعاء، 03-04-2024 12:39 م

الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر في 8 دول بينها مصر والسعودية والجزائر

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الوكيل الإخباري- حدد مركز الفلك الدولي 8 دول سوف تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، وفقا للحسابات الفلكية.

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وحدد المركز الدول التي بدأ فيها شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس، وسيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل المتمم للشهر الكريم بها، على أن يكون الرأي النهائي لموعد عيد الفطر للدول العربية والإسلامية لرؤية الهلال وفق ما تُعلنه الجهات الرسمية المسئولة عن ذلك، وهي دار الإفتاء المصرية.


وهناك 8 دول تعلن الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا للحسابات الفلكية، وهي الدول التي بدأت الصيام يوم الاثنين 11 مارس، وهي:


مصر.
السعودية.
الإمارات.
قطر.
سوريا.
الكويت.
البحرين.
الجزائر.


وأكد مركز الفلك الدولي، أن التوقعات تشير وفقاً للدراسات الفلكية أن هلال الاستطلاع سيتاح رؤيته باستخدام التلسكوب في دول شرق العالم وجنوب أفريقيا، وإمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وأوضح أن تحري رؤية الهلال سيتم يوم الاثنين 8 أبريل، وأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الثلاثاء 9 أبريل سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك.

 

ٌRT


 




 

 


 

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