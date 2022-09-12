مصر تسمح بتصدير قائمة من الأغذية- تفاصيل

الوكيل الإخباري-

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قررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، وقف العمل بالقرارات الخاصة بحظر تصدير عدد من السلع، والتي تضم كلا من الفول، والعدس، والمعكرونة، والدقيق والذرة، والزيوت، والفريكوفي هذا الصدد أكد أحمد العسقلاني، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التصدير والاستيراد، أنه في القرار رقم 141 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمعكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه ، والقرار 142 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها والفريك والذرة، مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية من الأصناف الواردة بالقرارات الوزارية والتي قدرتها وزارة الصناعة والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر، والتي انتهت في 7 سبتمبر الجاريوأضاف في خطابه للدكتوره نجوى زغمور، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية في مصر، بمصلحة الجمارك، أنه ورد العديد من الاستفسارات من بعض المنافذ الجمركية بشأن صدور قرار وزاري جديد باستمرار العمل بالقرارات الوزارية المشار إليها من عدمه، فلم يصدر حتى تاريخه أية قرارات وزارية بمد العمل بالقرارات الوزارية المشار إليهاوفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 24 لسنة 2022 بتطبيق ما جاء في خطاب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن عدم مد العمل بالقرارات الوزارية المشار إليهاوخلال يونيو الماضي قررت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع ، تجديد قرارها بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمعكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، حيث كان قد تقرر عدم السماح بتصدير تلك السلع منذ 10 مارس لمدة 3 أشهر