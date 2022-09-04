مصر.. 18 حالة تسمم شمالي سوهاج

الوكيل الإخباري - استقبل مستشفى طهطا العام في مصر فجر الأحد 18 شخصا من بينهم 12 طفلا من قرية الصفيحة، مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، وتم حجزهم باستقبال الباطنة بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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وتم إعلان حالة الطوارئ وجار متابعة حالتهم الصحية وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.



وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات الطوارئ بمديرية الصحة "بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم ثمار مانجو غير مغسولة بناحية قرية الصفيحة دائرة مركز طهطا وتم نقل جميع المصابين للمستشفى العام للعلاج".



وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول 18 شخصا من بينهم 12 طفلا من القرية المذكورة إلى المستشفى العام مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن.



يقيم جميع المصابين بقرية الصفيحة دائرة مركز طهطا، وبسؤالهم "قرروا حدوث إصابتهم عقب تناول ثمار المانجو ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وجار إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين داخل المستشفى، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق".

روسيا اليوم