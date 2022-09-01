قناة السويس تعلن تفاصيل حادثة جنوح ناقلة وقود والنجاح في تعويمها

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة قناة السويس بمصر، اليوم الخميس، عن نجاحها في تعويم ناقلة وقود جنحت وتسببت في توقف حركة الملاحة في القناة، وأكد المتحدث باسم قناة السويس جورج صفوت، في تصريحات تلفزيونية، على عودة حركة الملاحة.

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وقالت هيئة قناة السويس، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك: "أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود affinity التي كانت تحمل ٦٤ ألف طن وجنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها".



وأضاف البيان: "فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة وتم التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بعدد 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة".



وذكر المتحدث باسم قناة السويس، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن السفينة هي ناقلة نفط قادمة من البرتغال ومتجهة لميناء ينبع السعودي، وواجهت مشكلة في أنظمة التوجيه، وجنحت بشكل طفيف وتوقفت حركة الملاحة لفترة وجيزة.



وأكد أن مشكلة السفينة استغرقت 5 ساعات من الساعة 7 و15 دقيقة مساء حتى الساعة 12 و10 دقائق صباحا تقريبا، وأكد على النجاح في تعويم السفينة وخروجها إلى مسارها الطبيعي في قناة السويس.



يذكر أن قناة السويس شهدت من قبل، في مارس/آذار 2021.، واقعة جنوح سفينة "إيفر جيفن"، وهي إحدى أكبر سفن الحاويات، ونجحت هيئة قناة السويس في تعويمها.