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الأحد، 14-03-2021 04:37 م

مصر تعلن أنها في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

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الوكيل الاخباري- أفاد تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بأن مصر تسير على طريق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023، وذلك بعد النجاح بتحقيق الاكتفاء من الغاز عام 2018.

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ولفت التقرير إلى أن أهم المؤشرات التي تؤكد اتجاه مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، تمثلت بزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بنسبة 5.4%، حيث بلغت قيمتها نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2019/2020، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار خلال عام 2014/2015، فضلا عن زيادة الاستثمارات المحلية في القطاع بنسبة 90.9%، حيث بلغت قيمتها نحو 12.6 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه عام 2014/2015.

كذلك، ارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة 95% لتسجل 3.9 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة بـ 2 مليار دولار عام 2014/2015، في حين انخفضت الواردات بنسبة 53.3%، حيث وصلت قيمتها لـ 4.3 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة بـ 9.2 مليار دولار عام 2014/2015.

وإلى جانب ذلك، زاد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بنسبة 27.7%، حيث وصل إلى 60 مليار م3 عام 2019/2020 مقارنة بـ 47 مليار م3 عام 2014/2015، بينما انخفض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة بـ 27.6% حيث وصل لـ 27.5 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 38 مليون طن عام 2014/2015.


 




 

 


 

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